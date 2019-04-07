Касым-Жомарт Токаев: Охрана здоровья казахстанцев под моим пристальным вниманием

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о работе в сфере здравоохранения, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. В этом году он посвящен теме всеобщего охвата услугами здравоохранения. В Казахстане из республиканского бюджета на здравоохранение выделено 1 трлн 180 млрд тенге. Многое делается, в том числе в рамках ГОБМП. Но этого недостаточно», - написал Касым-Жомарт Токаев в своем твиттере.

Как отметил Глава государства, до сих пор сохраняются сложности с доступом к элементарным медицинским услугам в регионах.

«До сих пор сохраняются сложности с доступом к элементарным медицинским услугам в регионах. Важно продолжать работу в этом направлении. Вопросы охраны здоровья граждан находятся под моим пристальным вниманием», - сообщил Президент.

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