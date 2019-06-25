Военнослужащие Алматы окажут материальную помощь жителям города Арысь

25 июня 2019 05:45 (UTC+04:00)

Военнослужащие местныx органов военного управления Алматы приняли решение оказать материальную помощь жителям города Арысь, пострадавшим от взрывов боеприпасов, передаёт Trend со ссылкой на «Казинформ».

Более 300 военнослужащих и гражданского персонала местных органов военного управления Алматы решили перечислить однодневную заработную плату в помощь пострадавшим в результате взрыва в городе Арысь Туркестанской области.

«Трагедия, произошедшая в Арыси, никого не оставила равнодушным. В этот сложный для страны период мы призываем всех объединиться вокруг пострадавших и оказать посильную помощь», - говорит начальник Департамента по делам обороны города Алматы полковник Амантай Усербаев.

Все средства будут перечислены в адрес корпоративного фонда социального развития «Туркестан».

Напомним, 24 июня на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв с последующим возгоранием на территории воинской части.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в г. Арысь.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Создана рабочая группа во главе с акимом Туркестанской области. В городе Арыси работает «горячая линия» в департаменте по ЧС города Шымкента по номеру 8 (7252) 44-94-72, 35-33-66, в ДЧС Туркестанской области 8 (7253) 35-83-02, в Комитете по ЧС МВД 8 (7172) 53-32-84, 53-32-79. По ней круглосуточно можно получить нужную информацию.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» началась по всему Казахстану.

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