Военнослужащие Алматы окажут материальную помощь жителям города Арысь

Военнослужащие местныx органов военного управления Алматы приняли решение оказать материальную помощь жителям города Арысь, пострадавшим от взрывов боеприпасов, передаёт Trend со ссылкой на «Казинформ».

Более 300 военнослужащих и гражданского персонала местных органов военного управления Алматы решили перечислить однодневную заработную плату в помощь пострадавшим в результате взрыва в городе Арысь Туркестанской области.

«Трагедия, произошедшая в Арыси, никого не оставила равнодушным. В этот сложный для страны период мы призываем всех объединиться вокруг пострадавших и оказать посильную помощь», - говорит начальник Департамента по делам обороны города Алматы полковник Амантай Усербаев.

Все средства будут перечислены в адрес корпоративного фонда социального развития «Туркестан».

Напомним, 24 июня на складе воинской части в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв с последующим возгоранием на территории воинской части.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в г. Арысь.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Создана рабочая группа во главе с акимом Туркестанской области. В городе Арыси работает «горячая линия» в департаменте по ЧС города Шымкента по номеру 8 (7252) 44-94-72, 35-33-66, в ДЧС Туркестанской области 8 (7253) 35-83-02, в Комитете по ЧС МВД 8 (7172) 53-32-84, 53-32-79. По ней круглосуточно можно получить нужную информацию.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» началась по всему Казахстану.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.