Президент Казахстана одобрил изменения в соглашение о таможенных делах

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах стран СНГ, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Закон был подписан 26 ноября 2019 года.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, изначально соглашение было подписано странами СНГ. Соглашение вступило в силу седьмого ноября 1994 года.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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