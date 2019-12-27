Президент Казахстана: Виновные в авиакатастрофе понесут строгое наказание

27 декабря 2019 08:10 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А. Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом» , - написал глава государства в Twitter.

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