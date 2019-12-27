Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета близ Алма-Аты

27 декабря 2019 09:33 (UTC+04:00)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба первого президента республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, вылетевшего из аэропорта города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме Назарбаева.

По предварительным данным администрации города Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек. 24 человека пострадали и доставлены в больницы.

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