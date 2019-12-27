Итоги расследования крушения самолета Bek Air огласят к 10 января 2020 года

БАКУ/Trend/ - Предварительные итоги расследования по факту крушения самолета Bek Air в Казахстане будут подготовлены к 10 января 2020 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

В правительстве Казахстана проведено заседание Правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета авиакомпании Bek Air под председательством премьер-министра страны Аскар Мамина.

В рамках заседания Мамин выразил соболезнование родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Мамин поручил министерству внутренних дел провести полное досудебное расследование падения самолета авиакомпании «Bek Air», министерству здравоохранения — принять все меры для скорейшего выздоровления пострадавших.

«Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года», — подчеркнул Мамин.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

Как сообщил ранее заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находилось 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. Всего в результате происшествия, по состоянию на 15:00, погибли 12 человек, госпитализировано 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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