Касым-Жомарт Токаев: Признание иранскими властями ответственности за крушение самолета имеет важное значение

13 января 2020 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Признание иранскими властями своей ответственности за крушение украинского самолета имеет важное значение, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Trend со ссылкой на твиттер президента.

Напомним, восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.

В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной.

«Признание иранскими властями своей ответственности за авиакатастрофу, унёсшую жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане», - написал Касым-Жомарт Токаев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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