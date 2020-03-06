Казахстан поместил на карантин пассажиров из Южной Кореи

БАКУ/Trend/ - В Казахстан из Южной Кореи прибыли 197 пассажиров, 100 из которых были помещены на карантин, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Рейс, которым прибыли 197 человек из Южной Кореи, приземлился в Казахстане пятого марта 2020 года в 15:50 (GMT +6). Среди прибывших находились 97 транзитных пассажиров (Кыргызстан – 23, Узбекистан – 37, РФ – 16, Украина – 18, Южная Корея – 2, Таджикистан – 1).

Сообщается, что Кыргызстан предоставил автобус для 21 гражданина, которые в сопровождении сотрудников полиции были доставлены на родину.

Всего в медучреждение доставлены и размещены 100 человек, в том числе четверо детей.

Напомним, что 26 февраля упомянутой межведомственной комиссией было принято решение сократить количество рейсов, выполняемых между Казахстаном и Южной Кореей: Air Astana: Алматы – Сеул, с 5 до 1 рейсов в неделю; Нур-Султан – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю; Asiana Airlines: Алматы – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 100 278 человек, 3 404 из которых скончались. По последним данным, на данный момент коронавирусом в Южной Корее заражены 1 595 человек.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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