Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 37
Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщается на Telegram-канале Министерства здравоохранения страны.
Таким образом на 08;00 часов 19 марта в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.
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