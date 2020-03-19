Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 37

Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщается на Telegram-канале Министерства здравоохранения страны.

Таким образом на 08;00 часов 19 марта в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.