45 новых пациентов с коронавирусом в Казахстане: всего подтверждено 2334 случая

На 09:30 24 апреля в Казахстане зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», говорится на Coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2334 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 433 случая, г. Алматы - 764 случая, Карагандинской области - 108 случаев, Акмолинской области - 85 случаев, Атырауской области - 84 случая, Жамбылской области - 98 случаев, г. Шымкент - 139 случаев, Восточно-Казахстанской области - 15 случаев, Алматинской области - 69 случаев, Актюбинской области - 55 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 62 случая, Мангистауской области - 20 случаев, Кызылординской области - 161 случай, Западно-Казахстанской области - 92 случая, Туркестанской области - 81 случай, Костанайской области - 38 случаев.