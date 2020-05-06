Количество случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло до 4277

На 09:25 6 мая в Казахстане зарегистрированы еще 72 случая заболевания коронавирусной инфекцией: город Алматы - 20, Мангистауская область - 3, Атырауская область - 14, Западно-Казахстанская область - 4, Кызылординская область - 1, город Нур-Султан - 22, Актюбинская область - 5, Жамбылская область - 2, Карагандинская область - 1. Об этом, как сообщает Trend, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4277: г. Нур-Султан – 754 г. Алматы – 1392 г. Шымкент – 216 Акмолинская область – 101 Актюбинская область – 168 Алматинская область – 163 Атырауская область – 223 Восточно-Казахстанская область – 30 Жамбылская область – 162 Западно-Казахстанская область – 203 Карагандинская область – 169 Костанайская область – 53 Кызылординская область – 218 Мангистауская область – 88 Павлодарская область – 152 Северо-Казахстанская область – 30 Туркестанская область – 155