Премьер-министр Казахстана ознакомился в ВКО с научным проектом в области лечения коронавируса

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход весенне-полевых работ и реализации крупных проектов в сферах энергетики, промышленности, жилищной и социальной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области. Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В Алтайском районе глава правительства ознакомился со структурой посевных площадей и ходом весенне-полевых работ ТОО «Нивы Алтая», строительством Тургусунской ГЭС, а также функционированием инсультного и кардиоцентров межрайонной больницы города Алтая.

В Усть-Каменогорске премьер-министр посетил крупные машиностроительные и металлургические предприятия РК – Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры и Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, где ознакомился с планами их дальнейшего развития.

Глава правительства проинспектировал строительство в рамках государственной программы «Нұрлы жер» социального жилья в новом микрорайоне города Усть-Каменогорска. Всего здесь планируется построить 48 домов общей площадью около 400 тыс. кв. м.

Во время посещения Восточно-Казахстанского государственно-технического университета имени Д. Серикбаева главе Правительства были представлены научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе направленные на импортозамещение.

А. Мамин посетил областную детскую больницу, где ознакомился с работой реанимационных и операционных блоков, а также научным проектом по выделению иммунной плазмы для лечения COVID-19.