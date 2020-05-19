За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 311 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 311 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,8%, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 36 (2,9%), город Алматы – 24 (1,3%), город Шымкент – 31 (7,6%), Атырауская область – 142 (22,6%), Костанайская область – 19 (24,1%), Туркестанская область – 18 (8,2%), Акмолинская область – 8 (6,3%), Карагандинская область – 13 (5,2%), Северо-Казахстанская область – 1 (2,6%), Западно-Казахстанская область – 6 (1,9%), Кызылординская область – 4 (1,6%), Алматинская область – 3 (1,4%), Жамбылская область – 3 (1,5%), Павлодарская область – 2 (1,2%), Мангистауская область – 1 (0,6%). Всего в стране выявлен 6 751 заболевший.
Всего в стране выявлен 6 751 заболевший.