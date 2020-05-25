На 22 млн тенге выписал штрафы Минсельхоз РК за нарушение карантина

384 штрафа на общую сумму, превышающую 22 млн тенге, выписаны в Казахстане с начала года. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«С начала года при проверке ввозимых в Казахстан грузов госинспекторы МСХ выявили более 600 нарушений законодательства в области карантина растений», - сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В большинстве случаев у предпринимателей, ввозивших товары, не было действительных фитосанитарных сертификатов, реже отсутствовала маркировка и допускалась переадресация груза в пути следования.

Кроме того, в 60 случаях импортеры отказывались представить подкарантинную продукцию на вторичный досмотр по месту поступления груза, в 13 случаях инспекторы обнаружили в товарах опасные карантинные организмы.

Чаще всего карантинные требования нарушали лица, ввозившие грузы из Российской Федерации - 439 нарушений, Узбекистана -110 и Ирана - 33 случая.

По выявленным нарушениям госинспекторы МСХ приняли следующие меры: 332 партии подкарантинной продукцим общим объемом более 10 тысяч тонн были возвращены в страны-отправители. В одном случае вся партия зараженной продукции была сожжена.