В Казахстане намерены увеличить производство мяса птицы

В Казахстане будут реализованы 12 проектов бройлерных птицефабрик. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапрхан Омаров, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В производстве мяса птицы за прошлый год за счет ввода 1 новой птицефабрики и модернизации 5 проектов был обеспечен рост производства мяса птицы на 14% (223 тыс. тонн)», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Тем не менее, по его словам, доля импорта в потреблении составляет 45%.

«Здесь дальше будут продолжены меры по импортозамещению мяса птицы за счет ввода новых мощностей. На средне-срочной перспективе планируется еще реализация 12 проектов бройлерных птицефабрик с мощностью производства 174 тысяч тонн», - отметил министр.

«За счет этих мер, а также полной загрузки мощностей птицефабрик производство мяса птицы будет увеличено в 2,2 раза. Первоначальные инвестиции составят 110 млрд тенге. Будет создано 4,7 тысяч рабочих мест», - добавил глава МСХ.