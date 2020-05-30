Число заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 10 382
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,5%. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 89 (4,8%), город Шымкент – 51 (6,7%), Атырауская область – 44 (4,5%), Карагандинская область – 41 (5,2%), город Алматы – 37 (1,5%), Западно-Казахстанская область – 36 (6,6%), Актюбинская область – 34 (11,2%), Костанайская область – 29 (21,3%), Алматинская область – 23 (7,1%), Восточно-Казахстанская область – 17 (17,5%), Кызылординская область – 16 (4,8%), Туркестанская область – 10 (2,8%), Павлодарская область – 8 (4,1%), Мангистауская область – 7 (3,2%), Жамбылская область – 5 (1,4%), Северо-Казахстанская область – 3 (5,9%).
Всего в стране выявлено 10 382 заболевших.