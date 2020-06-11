В Казахстане инвестиции в жилищное строительство выросли за год на 18%

В январе–апреле 2020 года объём инвестиций в жилищное строительство в Казахстане достиг 381,95 млрд тг, годовой рост составил 18,6% (ИФО — 117,5%). Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на finprom.kz.

Наибольший объём инвестиций в региональном разрезе пришёлся на финцентр, Алматы (77 млрд тг), столицу (69,9 млрд тг) и Алматинскую область (40,4 млрд тг).

77,5% всего объёма вложений обеспечили собственные средства бизнеса (295,94 млрд тг), 11% — местный бюджет (42,15 млрд тг), 4,6% — республиканский бюджет (17,54 млрд тг), ещё 2,7% — кредиты банков (10,2 млрд тг), на долю прочих заёмных средств пришлось 4,2% (16,1 млрд тг).

По поручению Главы государства для решения жилищных вопросов очередников в текущем году запускается пилотный проект «Шаңырақ». На эти цели выделяется 390 млрд тг, из которых 180 млрд тг — на строительство 15 тыс. квартир социального кредитного жилья в регионах, сообщает МИИР РК.

За январь–апрель текущего года в эксплуатацию ввели всего 24,9 тыс. квартир — на 24,9% меньше, чем годом ранее. Подобный спад на фоне пандемии COVID-19 ожидаем. Возможно, к концу года, особенно с учётом госпрограмм, ситуация выровняется.

По квадратуре за те же 4 месяца ввод жилья составил 3,1 млн кв. м жилья, годовое сокращение — на 10,1%. В ТОП-3 регионов по наибольшей площади введённого в эксплуатацию жилья вошли столица (637,4 тыс. кв. м жилья), Мангистауская область (371,4 тыс. кв. м) и Алматы (363 тыс. кв. м).