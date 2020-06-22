85% экономического роста в Казахстане обеспечено развитием несырьевых отраслей

Премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании депутатов обеих палат парламента выступил с отчетом о работе правительства в 2019 году и предпринимаемых мерах по дальнейшему развитию экономики, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Глава правительства отметил, что, несмотря на снижение мировых цен на нефть и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, по итогам 2019 года достигнут самый высокий за последние 6 лет рост экономики Казахстана в 4,5%. При этом 85% роста обеспечено за счет развития несырьевых отраслей.

Основными драйверами экономического роста стали перерабатывающая промышленность (4,5%), строительство (12,9%), транспорт (5,1%) и торговля (7,6%). Инвестиции в основной капитал увеличились на 8,5%, в т. ч. частные инвестиции — на 9,5%. Внешнеторговый оборот вырос до $97 млрд, положительное сальдо внешней торговли составило $19 млрд. Инфляция находилась в запланированном коридоре на уровне 5,4%. На рынке труда сохранилась стабильность. Уровень безработицы составил 4,8%. Минимальная заработная плата выросла в полтора раза.

В текущих условиях по итогам 5 месяцев текущего года ВВП Казахстана снизился на 1,7%. При этом обеспечен рост в базовых отраслях экономики. Производство товаров выросло на 4,8%.

«В текущих условиях основной задачей Правительства является создание необходимых условий для выхода экономики на положительные темпы роста. Для этого принимаются масштабные меры по сохранению социально-экономической стабильности в стране», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что в период чрезвычайного положения приняты 2 пакета срочных и оперативных мер (от 23 и 30 марта т. г.), направленных на стабилизацию экономики и поддержку населения. Предоставлена финансовая помощь уязвимым группам, в том числе обеспечение необходимыми медикаментами и продовольствием, приостановлены выплаты по банковским кредитам, введена отсрочка на уплату налогов и других обязательных платежей. Приняты меры по льготному кредитованию МСБ и масштабному стимулированию бизнеса для обеспечения устойчивости частного сектора в условиях кризиса.

В рамках государственных программ мерами по формированию занятости до конца текущего года будет охвачено более 1,2 млн граждан. По новой Дорожной карте занятости будет реализовано более 6,5 тысяч проектов, что позволит создать 255 тысяч рабочих мест и улучшить качество жизни населения в регионах путем модернизации инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. Дорожная карта бизнеса cформирует основу для создания 100 тысяч новых постоянных рабочих мест в смежных отраслях экономики.

Правительством разработан и активно реализуется Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2020 год, который включает конкретные отраслевые меры, направленные на стимулирование деловой активности, поддержку занятости и доходов населения. В реализацию Комплексного плана Парламентом в короткие сроки рассматривается срочный пакет поправок в законодательство.

В рамках работы Государственной комиссии по восстановлению экономического роста до 1 августа т. г. будет сформирована новая редакция Стратегического плана до 2025 года, который определит основные ориентиры нового экономического курса страны.

«Новая экономическая реальность требует кардинальных изменений в экономической политике для обеспечения качественного и устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе», — подчеркнул А. Мамин.