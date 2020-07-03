Елбасы обратился к народу Казахстана

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаев обратился к народу Казахстана после своего выздоровления от коронавирусной инфекции. Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева к народу Казахстана:

Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!

Как вам известно, опасная пандемия коронавирусной инфекции охватила многие страны мира, в том числе и Казахстан. Миллионы людей заболели этой тяжелой болезнью, она не обошла стороной и меня. Я был глубоко тронут тем искренним вниманием и моральной поддержкой, которую мне оказали ряд глав зарубежных государств и правительств, видных политических и общественных деятелей. Все они выразили мне свои искренние сопереживания, пожелания бодрого духа и скорейшего выздоровления, за это я им очень благодарен.

Среди них Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахаян, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Синдзо Абэ, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Украины Владимир Зеленский, Республики Корея Мун Чже Ин, Пакистана Ариф Алви, Израиля Реувен Ривлин, Сербии Александр Вучич, Хорватии Зоран Миланович и другие. Перечислить всех невозможно, но со всеми их посланиями я ознакомился. Дорогие друзья, ваши искренние пожелания и доброе отношение придали мне силы и энергию жизни. Низко кланяюсь и желаю вам здоровья и успехов.

Я получил большое количество писем и телеграмм, а также откликов посредством социальных сетей от казахстанцев: многочисленных производственных коллективов, ветеранов труда, военнослужащих, студенческой молодежи и школьников страны со словами поддержки, пожеланиями крепкого здоровья и полного исцеления.

С признательностью отмечаю искреннее сопереживание и поддержку, выраженные мне представителями научного сообщества и творческой интеллигенции. Среди них известные в Казахстане деятели Серик Кирабаев и Алия Бейсенова, Бибигуль Тулегенова, Торегельды Шарманов, Мырзатай Жолдасбеков, Султан Оразалин, Гарифолла Есим, Несипбек Айтулы, Жандарбек Малибеков, Талгат Теменов и многие другие.

Добрые пожелания высказали в мой адрес наши именитые спортсмены Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин, Илья Ильин, Алия Юсупова, Зарина Диас. Хочу сказать вам большое спасибо! Я всех вас знаю лично. Вы и многие другие молодые люди – ровесники независимости. Здоровья вам и счастья!

Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе. Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни, и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления.

Сложный период, который мы сегодня переживаем – это испытание для всего человечества. На передовой линии борьбы с этим заболеванием находятся врачи, отдающие все свои силы для спасения людей. Труд медицинских работников бесценен – и нынешнее время со всей убедительностью это доказывает. Нужно и в будущем уделять повышенное внимание сфере отечественного здравоохранения, выделять необходимые финансовые и материальные ресурсы для ее развития. Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность нашим медикам.

Как вы помните, в первые годы независимости по моему решению был создан специальный Национальный фонд и сформирован золотовалютный резерв страны. Это позволило нам успешно преодолеть два мировых кризиса, и сегодня эти средства помогают Правительству в масштабной работе по противодействию пандемии, а также в оказании поддержки малообеспеченным. Если и впредь мы распорядимся ими разумно и рачительно, то сможем эффективно справиться и с другими возможными вызовами. Наше преимущество и в том, что Казахстан имеет один из самых низких долгов перед другими странами.

Президент и Правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Помните, что врачи делают все возможное для нас. Однако как уберечься от заражения этой болезнью во многом зависит от каждого человека лично. Нужно быть стойкими, особенно молодым людям. Соблюдать необходимые правила гигиены, и как можно дольше оставаться здоровыми, возлагая надежду на скорое появление вакцины. Необходимы дисциплина, забота о своем здоровье и здоровье своих близких, доверие врачам.

Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ, наравне со всем международным сообществом, достойно преодолеет выпавшие трудности. Мы снова выйдем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе! Мы победим! Вот наш лозунг.

Желаю всем соотечественникам доброго здоровья и благополучия, а нашей стране – мира и процветания!