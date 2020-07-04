Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 15 556 человек
152 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Алматы - 4, город Шымкент - 2, Западно-Казахстанская область - 24, Костанайская область - 1, Восточно-Казахстанская область - 9, Мангистауская область - 13, Туркестанская область - 3, Павлодарская область - 8, Карагандинская область - 60, Кызылординская область - 15, Актюбинская область - 4,
Жамбылская область - 9.
Итого выздоровевших в Казахстане - 15556: г. Нур-Султан - 3160, г. Алматы - 2281, г. Шымкент - 713, Акмолинская область - 304, Актюбинская область - 553, Алматинская область - 610, Атырауская область - 1451, Восточно-Казахстанская область - 328, Жамбылская область - 552, Западно-Казахстанская область - 1105, Карагандинская область - 1513, Костанайская область - 330, Кызылординская область - 912, Мангистауская область - 429, Павлодарская область - 455, Северо-Казахстанская область - 452, Туркестанская область - 408