На KASE доллар подорожал более чем на 3 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 7 июля 2020 года на 11:00 составил 408,83 тенге. По сравнению с данными на утро 3 июля (405,56 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару подешевела на 3,27 тенге. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Kapital.kz.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составляет 412 тенге, Алматы — 412 тенге.

Официальный (рыночный) курс Нацбанка на 7 июля составляет 405,69 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.