Новые станции метро в Алматы введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года

В управлении городской мобильности Алматы рассказали о ходе работ по строительству двух станций метрополитена «Сарыарка» и «Достык», передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Ведется строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена - станция «Сарыарка» и станция «Достык» - от станции «Москва» до улицы Момышулы. Завершаются работы по сооружению железобетонных конструкций станций, верхнего строения пути, начаты работы по монтажу инженерных сетей, а также архитектурно-отделочные работы», - говорится в ответе управления городской мобильности Алматы на официальный запрос МИА «Казинформ».

Кроме того, начаты работы по строительству третьего пускового комплекса - станция «Калкаман». Трасса участка расположена от улицы Яссауи в западном направлении под перспективной пробивкой проспекта Абая до улицы Ашимова и далее в северном направлении до улицы Байзак батыра. Станция «Калкаман» расположена под улицей Ашимова в границах улицы Елибаева и улицы Байзак батыра.

«Ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса - станции «Сарыарка» и станции «Достык» второй очереди первой линии метрополитена планируется в четвертом квартале 2021 года. Строительство ведется согласно утвержденному графику строительства», - отметили в управлении.

Вместе с тем, подчеркивается, что развитие метрополитена предусмотрено в западном направлении от станции «Москва» до станции Автовокзал «Западный», участок линии включает в себя второй пусковой комплекс - станции «Сарыарка» и «Достык», третий пусковой комплекс - станция «Калкаман», третья очередь - ведутся проектные работы.

В разное время называлось несколько сроков открытия станций, изначально говорилось, что это будет 2017 год, затем 2020 год, в первой половине 2021 года.