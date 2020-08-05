Более тысячи инфицированных коронавирусом зарегистрированы за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 493 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 210 / 108, город Алматы - 176 / 101, город Шымкент - 14 / 8, Акмолинская область - 46 / 22, Актюбинская область - 11 / 3, Алматинская область - 22 / 12, Атырауская область - 38 / 26, Восточно-Казахстанская область - 122 / 50, Жамбылская область - 41 / 15, Западно-Казахстанская область - 59 / 28, Карагандинская область - 92 / 21, Костанайская область - 55 / 23, Кызылординская область - 28 / 15, Мангистауская область - 30 / 17, Павлодарская область - 46 / 23, Северо-Казахстанская область - 52 / 9, Туркестанская область - 20 / 12.
Всего в стране выявлено 94 882 заболевших.