Скончался внук Нурсултана Назарбаева Айсултан
Сегодня ночью в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев, передает Trend со ссылкой на Zakon.kz.
Айсултан Назарбаев - внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца Другие подробности пока неизвестны.
Айсултану Рахатовичу было 30 лет.
Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.
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