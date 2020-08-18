Ограничения для большегрузов отменили в восьми областях Казахстана

В восьми регионах Казахстана сняты временные ограничения для большегрузов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

"С 15 августа в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях сняты временные ограничения движения для большегрузного транспорта", - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Telegram.

Напомним, ограничения в летний период были введены с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25 градусов. В Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Южно-Казахстанской и Мангистауской областях ограничения будут продолжены до 31 августа с 10 до 22 часов при температуре воздуха выше 25 градусов.

По информации МИИР, ежегодные ограничения вводятся для автомобилей с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн за исключением перевозчиков, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями, занятых на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих перевозку скоропортящихся товаров, пассажиров, багажа, опасных, неделимых крупногабаритных и тяжеловесных грузов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, а также занятых на дорожно-строительных работах по существующему покрытию на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции.