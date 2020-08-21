256 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

Казахстан 21 августа 2020 07:48 (UTC+04:00)
256 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 256 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 103 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 8 / 3, город Алматы - 32 / 6, город Шымкент - 4 / 1, Акмолинская область - 14 / 8, Актюбинская область - 6 / 4, Алматинская область - 9 / 4, Атырауская область - 18 / 17, Восточно-Казахстанская область - 31 / 8, Жамбылская область - 8 / 6, Западно-Казахстанская область - 17 / 9, Карагандинская область - 22 / 12, Костанайская область - 12 / 1, Кызылординская область - 6 / 3, Мангистауская область - 8 / 8, Павлодарская область - 33 / 3, Северо-Казахстанская область - 14 / 3, Туркестанская область - 14 / 7.

Всего в стране выявлен 104071 заболевший.

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