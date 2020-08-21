Казахстан намерен сократить импорт обрабатывающей промышленности на 20%

В Казахстане к 2025 году планируется сократить импорт обрабатывающей промышленности на 20%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В рамках мониторинга по местному содержанию общий объем закупа товаров, работ и услуг всех субъектов мониторинга (государственные органы, национальные компании и холдинги, недропользователи) за 1 полугодие 2020 года составил 8,6 трлн. тенге, местное содержание составило 4,3 трлн. тенге (49,9 %)», - сообщили пресс-служба министерства в Telegram.

На сегодняшний день МИИР РК создана рабочая группа по увеличению доли местного содержания в государственных закупках и закупках квазигосударственного сектора.

«Таким образом, проводится ежемесячный анализ отчетов по закупкам представленных местными исполнительными органами и АО «Самрук-Казына». Данный анализ ведется в следующих отраслях: легкая, химическая и пищевая промышленности, машиностроение, производство строительных материалов и мебели. В целях увеличения доли местного содержания в указанных отраслях подготовлен пул приоритетных инвестиционных проектов на 2020-2025 годы. В этой связи, за счет реализации 73 проектов к 2025 году планируется сократить импорт обрабатывающей промышленности на 20% (на 6 млрд. долл. США)», - сообщили в МИИР РК.