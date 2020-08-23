Более девяти тысяч техсредств реабилитации выдано через портал социальных услуг в РК

С момента запуска портала социальных услуг (далее – портал) в начале года через него выдано 9 491 техническое средство реабилитации для лиц с инвалидностью. 2 662 заказа находятся на стадии доставки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kazinform, сообщает Минтруда и соцзащиты РК.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств реабилитации. Заказ гарантированного вида помощи осуществляется посредством электронной цифровой подписи. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

На портале доступны 24 из 55 видов технических средств реабилитации . Во втором полугодии 2020 года для инвалидов будет предоставлена возможность заказать через портал услуги индивидуальных помощников и специалистов жестового языка, а также выбрать организацию для осуществления санаторно-курортного лечения. Остальные виды технических средств реабилитации будут переведены на портал в 2021 году.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

Напомним, что электронный ресурс разработан для лиц с инвалидностью, с целью обеспечить получателей необходимыми услугами и техническими средствами реабилитации напрямую от поставщика.

На портале зарегистрированы 539 поставщиков, 24 из них предоставляют технические средства реабилитации. 515 будут оказывать специальные социальные услуги. Министерством ведется активная работа по увеличению количества поставщиков.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в колл-центре по номеру 1411.