45 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 45 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 6, город Алматы - 3, Акмолинская область - 2, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 18, Западно-Казахстанская область - 2, Карагандинская область - 4, Костанайская область - 2, Павлодарская область - 1, Северо-Казахстанская область - 4, Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 107307 заболевших.
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