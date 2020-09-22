Air Astana возобновит полеты из Нур-Султана в Москву с 26 сентября

Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит пассажирские рейсы из Нур-Султана в Москву с 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика на своей странице в Facebook во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"26 сентября Air Astana возобновляет полеты по маршруту Нур-Султан - Москва (Домодедово) на авиалайнере Boeing 767. Первый рейс состоится в субботу, а последующие будут выполняться по средам", - говорится в сообщении.