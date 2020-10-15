Малую индустриальную зону планируется построить в Уральске

В Уральске выделены участки земли для создания малой индустриальной зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

За 9месяцев текущего года объем инвестиций в экономику города составил 50,9 миллиарда тенге, что практически соответствует уровню прошлого года. За счет всех источников инвестиций введены в эксплуатацию 459 объектов общей стоимостью 26,1 миллиарда тенге, что чуть выше уровня аналогичного периода прошлого года.

«В 2020 году планируется реализация 51 проекта на сумму 42,9 миллиарда тенге, с созданием свыше 2 тысяч новых рабочих мест. Следует отметить что, в Уральске на территории поселка Деркул выделены два участка общей площадью 6 гектаров для создания малой индустриальной зоны. Это позволит привлечь иностранные инвестиции, а также повысит инвестиционную привлекательность областного центра», – рассказал аким города Уральска Абат Шыныбеков.

Благодаря действенным мерам государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в Уральске активно развивается сектор предпринимательства. В целом, в этой сфере работает более 68 тысяч человек.

Согласно последним данным, в городе зарегистрированы 30 294 субъекта малого и среднего бизнеса, из них работающих – 25 301 объект, или 83,5%. По состоянию на 1 сентября 2020 года в республиканский бюджет субъектами МСБ перечислено 31,2 миллиарда тенге. Рост на 25,9% к аналогичному периоду прошлого года, на сумму 18,7 миллиарда тенге уплачено налогов в местную казну.