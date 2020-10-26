Казахстанские продукты питания показывают рост в экспорте

Сегодня, 26 октября 2020 года, Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов выступил на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК), передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Он рассказал о роли торгового ведомства в реализации сентябрьского Послания Президента страны, разъяснил в чем заключаются задачи Минторговли и интеграции, как и над чем сегодня работает ведомство и как это повлияет на экономику в целом.

«Глава государства в своем Послании народу Казахстана поставил перед Министерством торговли и интеграции ряд важных задач, решение которых обеспечивает устойчивое развитие экономики страны, - отметил Султанов. – В первую очередь, речь идет о наращивании несырьевого экспорта».

Почти половина (42%) его сейчас состоит из продукции высокого и среднего передела. Основными товарами обработанного экспорта являются медь и катоды из меди, ферросплавы, уран, продукция нефтепереработки и др.

Торгово-экономические изменения в мире, вызванные пандемией, являются не только вызовом, но и «окном возможностей» для перехода отечественных предприятий к производству продукции с более высокой до бавленной стоимостью.

В текущем году из-за пандемии ряд традиционных покупателей отечественной продукции сократили объемы своего производства и, соответственно, закупа казахстанской продукции.

По итогам 8 месяцев экспорт обработанных товаров снизился на 7,3% - с 10,4 до 9,7 млрд$. Основное снижение экспорта произошло за счёт сокращения поставок нефтепродуктов и снижение цен на мировом рынке (- 332,6 млн $), ферросплавов (-249,7 млн. $), цинка (-121,2 млн $).

Вместе с тем, наблюдается рост поставок пищевой промышленности. Основные драйверы роста: мука, подсолнечное масло, макаронные изделия, мясо говядины, масло соевое.

Вырос экспорт продукции машиностроения. К примеру, в 3,2 раза у величились поставки частей подвижного состава, в 3 раза – легковых автомобилей.