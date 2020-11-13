638 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 51, город Алматы - 39, город Шымкент - 4, Акмолинская область - 37, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 16, Атырауская область - 12, Восточно-Казахстанская область - 261, Жамбылская область - 7, Западно-Казахстанская область - 30, Карагандинская область - 17, Костанайская область - 53, Кызылординская область - 2, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 49, Северо-Казахстанская область - 43 Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлены 119129 заболевших.