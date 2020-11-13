638 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 51, город Алматы - 39, город Шымкент - 4, Акмолинская область - 37, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 16, Атырауская область - 12, Восточно-Казахстанская область - 261, Жамбылская область - 7, Западно-Казахстанская область - 30, Карагандинская область - 17, Костанайская область - 53, Кызылординская область - 2, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 49, Северо-Казахстанская область - 43 Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 119129 заболевших.
Лента новостей
Амиран Гамкрелидзе заявляет, что объявление полного "локдауна" в Грузии на данном этапе не рассматривается
Армения незаконно эксплуатировала на оккупированных территориях более 160 месторождений драгметаллов
Миграция вредителей с оккупированных территорий Азербайджана осложнила фитосанитарную ситуацию - Институт
Азербайджанские волонтеры поблагодарили Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю победы (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан всегда будет уделять внимание защите христианского религиозного наследия на своей территории - министерство (ФОТО)
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
Мы верим, что Совместный центр будет способствовать повышению эффективности контроля за прекращением огня - МИД Азербайджана
Позиция Азербайджана в освободительной борьбе справедливая – болгарские эксперты на площадке "Наше время" (ФОТО/ВИДЕО)
Транспортировка газа из нового источника в Европу через «Южный газовый коридор» уже реальность - министр
Победа Азербайджана в Карабахской войне также обеспечит безопасность наших региональных и глобальных энергетических проектов – министр
Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел - Ходжик Губадлинского района и Ховуслу Джабраильского района
Началась работа по включению исторического центра города Шуша в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО