На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение

Сеть сейсмических станций Казахстана зафиксировала в пятницу землетрясение магнитудой 4,3 на территории Алматинской области. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 04:05 по местному времени (02:05 GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 79 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Очаг залегал на глубине 15 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сведений об ощутимости нет.