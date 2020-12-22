739 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 106, город Алматы - 80, город Шымкент - 5, Акмолинская область - 56, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 40, Атырауская область - 62, Восточно-Казахстанская область - 75, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 45, Карагандинская область - 34, Костанайская область - 65, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 68, Северо-Казахстанская область - 62, Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлены 147 975 заболевших.
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