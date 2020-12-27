776 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 776 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ»
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 61 город Алматы - 85 город Шымкент - 7 Акмолинская область - 55 Актюбинская область - 7 Алматинская область - 62 Атырауская область - 132 Восточно-Казахстанская область - 39 Жамбылская область - 15 Западно-Казахстанская область - 34 Карагандинская область - 37 Костанайская область - 63 Кызылординская область - 6 Мангистауская область - 19 Павлодарская область - 79 Северо-Казахстанская область - 59 Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлен 151727 заболевший.
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