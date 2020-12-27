Какой объем перевозок через казахстанские морпорты Актау и Курык ожидается по итогам года

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана назвали ожидаемые объемы перевозок через морские порты Актау и Курык по итогам 2020 года, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«За 2020 год объем перевозок через морские порты Актау и Курык составят порядка 4,8 млн. тонн, что на 9 % ниже показателя 2019 года (5,3 млн. тонн). При этом, более чем в 2 раза отмечается рост перевалки контейнеров и грузовых автотранспортных средств», - сообщили в ведомстве.

В МИИР напомнили, что в этом году открыта регулярная контейнерная линия между портом Актау и иранским портом Амирабад, а также автопаромное сообщение Курык – Анзали (Иран). Прорабатывается открытие контейнерного сообщения между портами Актау и Туркменбаши и паромных перевозок между Курык и Махачкала.

В целях повышения привлекательности транспортировки грузов через порт Актау в налоговое законодательство внесено изменение по исключению НДС на железнодорожные тарифы при экспорте грузов железнодорожно-морским сообщением. Для обеспечения упрощенного порядка по выходу в Черное море ратифицировано Соглашение о судоходстве. В частности, сроки получения разрешения на транзитный проход по внутренним водным путям России сокращено с 6 месяцев до 10 дней.

Кроме того, в целях упрощения оказания государственных услуг на морском транспорте в автоматизированы бизнес-процессы по четырем госуслугам, а также сокращены сроки и перечень предоставляемых документов. В рамках госпрограммы «Нурлы жол» завершен первый этап капитального ремонта судоходных шлюзов, выполнен ремонт железобетонных конструкций на участках площадью 8,2 тысячи м2. Освоено – 1,9 млрд тенге.

В этом году принято 11 нормативных правовых актов, в том числе один приказ в рамках плана НПА министерства на 2020 год. В следующем году планируется проработать вопросы включения порта Актау в состав участников СЭЗ «Морпорт Актау» и создание на базе порта «контейнерного хаба». Это позволит к 2025 году увеличить объемы контейнеропотока с 35 тыс. до 135 тысяч контейнеров в год.

Также планируется переориентация части объемов экспортных грузов, таких как уголь, сера, металлопродукция, на порты Актау и Курык. Однако для данных целей потребуется введение субсидирования транспортных расходов в целях «уравнивания» тарифных ставок с перевозкой по традиционным маршрутам через российский порты Новороссийск, Усть-Луга.