Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

В 372 км на юго-запад от города Алматы, на территории Кыргызстана, зафиксировано землетрясение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, сообщил Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ).

Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 11 января 2021 года в 01час 38 минут 19 секунды Алматинского времени (23:38, 10 января по Баку) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.9, магнитуда 4.4.