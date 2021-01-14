ЦИК Казахстана зарегистрировала депутатов Мажилиса Парламента VII-го созыва

14 января 2021 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан по вопросу регистрации депутатов Мажилиса Парламента VII-го созыва, передает Trend со ссылкой на ЦИК.

В заседании приняли участие избранные депутаты Мажилиса Парламента, в режиме ВКС территориальные избирательные комиссии областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также в онлайн режиме - представители средств массовой информации.

Открывая заседание, Председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев отметил, что в соответствии с КЗ РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации в качестве депутата Парламента Центральной избирательной комиссией.

С докладом «О регистрации избранных депутатов Мажилиса Парламента VII-го созыва» выступила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

Она сообщила, что в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия производит регистрацию избранных депутатов Парламента. Центризбирком вручает каждому депутату удостоверение и нагрудный знак установленного ею образца.

В этой связи было принято Постановление «О регистрации депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва», в соответствии с которым было зарегистрировано 107 депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII-го созыва. Из них: по партийному списку партии «Nur Otan» - 76 депутатов; Демократической партии Казахстана «Ак жол» - 12 депутатов, Народной партии Казахстана – 10 депутатов; избранных Ассамблеей народа Казахстана - 9 депутатов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев вручил удостоверения и нагрудные знаки зарегистрированным депутатам и пожелал им успехов и плодотворной работы в высшем представительном органе Республики, осуществляющим законодательную власть.