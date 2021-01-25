1480 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 211, город Алматы - 135, город Шымкент - 9, Акмолинская область - 219, Актюбинская область - 9, Алматинская область - 79, Атырауская область - 101, Восточно-Казахстанская область - 31, Жамбылская область - 18, Западно-Казахстанская область - 89, Карагандинская область - 82, Костанайская область - 137, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 217, Северо-Казахстанская область - 107, Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 178 454 заболевших.
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