Металлургические компании Казахстана испытывают дефицит основного сырья – металлолома

В Казахстане несколько металлургических компаний, специализирующиеся на переработке черных и цветных металлов. Среди них ТОО «КSP Steel», являющееся уникальным предприятием с законченным циклом производства – от сырья до готовой продукции, а также первый и единственный производитель бесшовных труб в Казахстане, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

Как отмечает генеральный директор ТОО «КSP Steel» Асхат Оксикбаев, производственные мощности компании размещены в г.Павлодар и нацелены на выпуск стали и продуктов её переработки: арматуры и проволоки (300 тыс. тонн в год), бесшовных труб (270 тыс. тонн), стальных мелющих тел (48 тыс. тонн шаров), а также на производство марочных сталей для машиностроительной отрасли. Годовая мощность предприятия равняется 1,0 млн. тонн стали, казахстанское содержание в товарах составляет от 93 до 99%. Количество работников предприятия насчитывает свыше пяти тысяч человек.

Предприятие обеспечивает нефтегазодобывающие, геологоразведочные и машиностроительные компании страны качественной бесшовной трубной продукцией отечественного производства, которая соответствует международным стандартам и сертифицирована по ним.

Главным конкурентным преимуществом и визитной карточкой ТОО «KSP Steel» является абсолютное качество продукции, отвечающее самым высоким мировым стандартам, которое достигается благодаря внедрению уникального оборудования, а также новейших методов контроля качества и испытания изготовленной продукции.

К примеру, в возведении высотного 88-ти этажного комплекса Абу-Даби Плаза использовано свыше 50-ти тысяч тонн арматуры производства ТОО «KSP Steel», единственного казахстанского поставщика этого материала среди подрядчиков на данный объект (все остальные – это зарубежные поставщики).

По итогам 2020 года предприятию присуждена специальная премия Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» в номинации «Лучший инновационный проект». Данная премия является свидетельством признания уникальности компании.

Главным сырьем для ТОО «КSP Steel», как и большинства других металлургических предприятий: ТОО «Кастинг», ТОО «Феррум-Фтор», ТОО «Шымкент Темир», АО «АрселорМиттал Темиртау» (в АО доля лома в производстве стали составляет почти 25%) выступает металлолом.

Мировой опыт показывает, что использование 1 тонны подготовленного металлолома экономит 1 тонну чугуна и соответственно, для его получения необходимо 1,8 тонны железной руды, агломерата и окатышей, 0,5 тонн коксующегося угля, 50 кг флюсов и порядка 100 м3 природного газа. По данным BIR (Бюро международной переработки, Бельгия) переработка одной тонны стали экономит 642 кВт-ч энергии, 1,8 баррелей (287 литров) нефти и 2,3 м3 пространства полигона. Поэтому во многих странах мира перерабатывать собственные вторичные ресурсы стало вопросом государственной важности.

В этой связи, лом и отходы цветных и черных металлов (лом) в Казахстане рассматриваются как стратегическое сырье, использование которого снижает потребление электроэнергии и выбросы в атмосферу опасных отходов.

Кроме того, в периоды когда предприятия, использующие лом в качестве основного сырья, производят продукцию значительно ниже своих проектных возможностей, многие страны мира применяют доступные инструменты для стабилизации ситуации и выхода на проектные мощности.

Общая загруженность предприятий черной металллургии, электрокабельной продукции, литейного производства, предприятий машиностроения и производства аккумуляторов варьируется от 18% до 81%.

Для обеспечения заводов сырьем было принято Соглашение о трехстороннем сотрудничестве, подписанном в июне 2020 года между Министерством индустрии и инфраструктурного развития, металлургическими предприятиями и ассоциациями ломозаготавливающих предприятий.

Вместе с тем, по данным АО «АрселорМиттал Темиртау» в течение декабря месяца одной из Ассоциаций ломозаготавливающих предприятий вместо заявленных 89 735 тонн на внутренний рынок страны было поставлено всего 183 тонны лома.

Таким образом, некоторыми Ассоциациями не выполняются условия Соглашения о трехстороннем сотрудничестве, что приводит к дестабилизации обеспеченности сырьем металлургических заводов.

Вопрос обеспечения полной загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем неоднократно рассматривался на государственном уровне и этот вопрос является одним из приоритетных.

На сегодняшний день в республике отсутствует запрет на вывоз лома. Учитывая принятые государствами-членами ЕАЭС и другими соседними государствами запретные, ограничительные и иные меры все заинтересованные стороны должны кардинально поменять свои подходы в вопросе регулирования рынка лома и отходов черных и цветных металлов.