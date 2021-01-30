1370 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане

Казахстан 30 января 2021 07:30 (UTC+04:00)
1370 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 139, город Алматы - 90, город Шымкент - 17, Акмолинская область - 205, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 83, Атырауская область - 31, Восточно-Казахстанская область - 67, Жамбылская область - 27, Западно-Казахстанская область - 91, Карагандинская область - 81, Костанайская область - 110, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 11, Павлодарская область - 267, Северо-Казахстанская область - 115, Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлены 185 369 заболевших.

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