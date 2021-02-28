791 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 92, город Алматы - 99, город Шымкент - 24, Акмолинская область - 70, Актюбинская область - 11, Алматинская область - 69, Атырауская область - 46, Восточно-Казахстанская область - 53, Жамбылская область - 12, Западно-Казахстанская область - 63, Карагандинская область - 53, Костанайская область - 63, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 80, Северо-Казахстанская область - 35, Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлено 212 809 заболевших.