Казахстанские вакцины против коронавируса проходят завершающую стадию доклинических исследований. Об этом заявили в Национальном научном центре особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Начиная с 2020 года на основании нашего соглашения о сотрудничестве были начаты совместные исследования по разработке вакцин против COVID-19. На сегодняшний день получены две вакцины – субъединичная вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъюванта и вакцина на основе наночастиц», - написано на официальной странице центра в сети Facebook.

Вакцины под рабочими названиями NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19/Nano занесены в реестр вакцин-кандидатов ВОЗ и в настоящий момент проходят завершающую стадию доклинических исследований на SPF животных ННЦООИ.

До настоящего момента на базе Центральной референтной лаборатории ННЦООИ объединенной исследовательской группой под руководством Табынова Кайсара, директора Международного центра вакцинологии КазНАИУ, выделены около 12 штаммов вируса SARS-CoV-2 в июне и декабре 2020 года. Из них 3 штамма депонированы в коллекции микроорганизмов ННЦООИ, и получен патент на один штамм под названием «Штамм hCoV-19/Kazakhstan/KazNAU-NSCEDI-481/2020 KKZI KA-294 вируса SARS-CoV-2, порядка Nidovirales семейства Coronaviridae рода Betacoronavirus вида Coronavirus клайда G, предназначенный для приготовления и тестирования иммунобиологических препаратов и определения противовирусной активности различных субстанций in vitro и in vivo.

Ранее сообщалось, что в Казахстане подтверждены мутации вируса SARS-CoV-2, характерные для британского и южноафриканского штаммов.