Посевные площади увеличены в этом году в области Казахстана

В Карагандинской области будут больше выращивать зерновых, картофеля и овощей. В этом году посевные работы запланированы на площади 1 057,7 тыс. га - с приростом на 40 тыс. га к уровню 2020-го, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Ход подготовки к весенней полевой кампании обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«В 2021 году яровой сев сельскохозяйственных культур составит 1 057,7 тыс. га, что на 40 тыс. га больше, чем в прошлом году. Зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 940 тыс. га - на 22,6 тыс. га больше уровня 2020 года, масличные - на 34,5 тыс. га (+10,1 тыс. га), кормовые - на 70,6 тыс. га (+6,9 тыс. га)», - проинформировал руководитель Управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

По его словам, запланировано посадить картофеля на площади 11 тыс. га, овощей - на 1,8 тыс. га. Поля также увеличены.

Как заявлено на совещании, к весеннему севу достаточно заготовлено качественных семян. Будет увеличено использование минеральных удобрений. Выделены средства на борьбу с вредителями и сорняками.

Площади орошаемых земель в этом году планируется увеличить на 1 308 га. Ожидается, что показатель составит 24,6% от общей площади.

В посевной кампании будут задействованы более 9 500 тракторов, 229 посевных комплексов и 5 556 единиц сеялок. Сельхозпредприятия региона обновляют технику. С начала года приобретено 57 тракторов, 12 почвообрабатывающих агрегатов и 13 посевных комплексов на общую сумму 1,7 млрд тенге.

Аграрии получат 19 тыс. тонн удешевлённого дизельного топлива.

По информации Управления сельского хозяйства, на субсидирование отрасли растениеводства в этом году предусмотрено 2,7 млрд тенге.

«Обеспечение продовольственной безопасности - одна из наших главных задач. Мы должны сделать всё необходимое для проведения весенних полевых работ в оптимальные сроки. На особом внимании использование агротехнологий, предоставление мер государственной поддержки, поставки удешевлённого дизельного топлива», - подчеркнул аким области Женис Касымбек.

Специалисты Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции установили оптимальные сроки посева в условиях Центрального Казахстана. По рекомендациям работы планируется проводить с 10 до 28 мая, в зависимости от территориальных зон.