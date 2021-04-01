Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает минэнерго страны, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«Сегодня, 1 апреля, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тыс. барр/сутки, в июне на 350 тыс. барр/сутки и в июле на 450 тыс. барр/сутки. Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн.барр/сутки, в июне 1,469 млн.барр/сутки, и 1,475 млн.барр/сутки в июле», - сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
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