Девять регионов Казахстана находятся «красной» и «желтой» зонах по коронавирусу
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 4 апреля в «красной» зоне по распространению коронавируса по-прежнему находятся шесть регионов Казахстана, сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.
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