2641 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2641 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 650, город Алматы - 657, город Шымкент - 111, Акмолинская область - 85, Актюбинская область - 109, Алматинская область - 220, Атырауская область - 113, Восточно-Казахстанская область - 95, Жамбылская область - 38, Западно-Казахстанская область - 117, Карагандинская область - 202, Костанайская область - 28, Кызылординская область - 65, Мангистауская область - 52, Павлодарская область - 45, Северо-Казахстанская область - 26, Туркестанская область - 28.
Всего в стране выявлено 278695 заболевших.
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