В Казахстане за сутки выявили 2 656 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране с начала пандемии выявлены 281 351 заразившихся вирусом COVİD-19, скончавшихся 3 333.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 241 625.
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