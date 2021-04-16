В Казахстане за сутки выявили 2 656 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране с начала пандемии выявлены 281 351 заразившихся вирусом COVİD-19, скончавшихся 3 333.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 241 625.