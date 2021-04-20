Прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году улучшен до 3,1%

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены уточненные прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2021-2025 годы и республиканский бюджет на 2021-2023 годы, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства.

С докладами выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, министр финансов Ерулан Жамаубаев и Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов. С учетом оперативных данных по росту экономики Казахстана с начала года и ситуации на мировых товарных рынках, а также прогнозов роста мировой экономики Правительством уточнены показатели и индикаторы Прогноза социально-экономического развития на 2021 год.

Так, прогноз роста экономики страны в 2021 году улучшен с 2,8% до 3,1%. Цена на нефть прогнозируется на уровне $50 за баррель (ранее $35), курс национальной валюты – 425 тенге за доллар (ранее 420 тг). Улучшены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста производства в металлургии на фоне восстановления внешнего спроса.

В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн кв. м. жилья. В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в результате роста спроса на IT услуги. По прогнозу Национального банка экспорт увеличится на $10,8 млрд до $52,2 млрд. Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4,0-6,0%.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год. Основными направлениями расходов уточненного бюджета на текущий год являются обеспечение реализации программы партии «Nur Otan» и послания Главы Государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

Кроме того, расходы будут осуществлены на финансирование мероприятий по борьбе с пандемией и модернизацию системы здравоохранения, а также стимулирование реального сектора экономики.

Премьер-Министр поручил внести в Парламент Прогноз социально-экономического развития РК на 2021-2025 годы и законопроект об уточненном республиканском бюджете на 2021-2025 годы.